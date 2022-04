En rueda de prensa, Leandro Benítez, dio sus explicaciones de un nuevo partido de Quilmes sin ganar: "el balance del juego es muy positivo, hicimos todo para ganar el partido y no se nos dio. Hoy Quilmes hizo todo el mérito necesario para ganar. Son cosas que pasan, en una jugada de pelota parada perdemos la marca de Sánchez y nos empatan. Pero no me quedo con eso, me quedo con lo que hizo el equipo, hay que seguir".



"La verdad que hemos cambiado hoy, sabíamos que ellos jugaban con dos buenos delanteros, a partir de ahí comenzamos a jugar. Es cierto que hay que ganar, pero estoy convencido que este es el camino. El equipo tuvo funcionamiento, tuvo dinámica, le dijimos a los jugadores que este es el camino", remarcó el entrenador.

.

Luego repitió: "estoy convencido que es el camino, estaría preocupado si no encuentro respuestas del equipo, hay que ganar que es lo más importante, pero vamos a salir de esta situación. No me puse plazos, el día que no vea respuesta lo charlaremos, hay que seguir mejorando".