En rueda de prensa, luego de haber finalizado el entrenamiento de esta mañana, Leandro Benítez contó como ve al equipo en la previa al juego ante Estudiantes: "No estamos disconformes, siempre tratamos de mejorar para el partido que nos toque jugar, el equipo ha encontrado cosas que queríamos, pero tenemos que entender qué clase de partidos tenemos que jugar ante cada rival".

.

.

"Pensamos que se puede mejorar y para eso tenemos que seguir trabajando, hay que corregir lo que no hacemos bien, hay que tener más posesión de pelota y sabemos que vamos a jugar ante un rival difícil en una cancha difícil", añadió el DT.Sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos, dijo que "Todavía falta para el mercado de pases, estamos enfocados en el partido de mañana, después me sentaré con los dirigentes a ver cuales son las mejores opciones para reforzar el plantel, he hablado muy por arriba del mercado".Asimismo, el Chino, manifestó que no es fácil la convocatoria partido a partido: "Se me hace muy difícil conformar el banco, acá la competencia es muy sana y hoy a Tomi le está tocando quedar afuera y se tendrá que esforzar para volver. Acá priorizo al jugador por sobre todas las cosas. En estos momentos a Tomi y a otros chicos les está tocando quedar afuera, lamentablemente me está tocando tomar la decisión"."Sabemos que el que esté mejor va a ser priorizado y el que está adentro sabe que no se puede relajar porque el que está afuera está bien y ante cualquier bajo rendimiento o error puede salir. Los que están afuera están empujando por ganarse un lugar", comentó el entrenador.Por último afirmó: "Erquiaga defensivamente me da más que Agustín, que ataca más al juego asociado y sabemos que de local puede ser importante para abrir el juego, pero mañana tomaremos la decisión para ver quien juega".