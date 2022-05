"No jugamos bien, hay que ser realistas, hacerse cargo y ver las cosas a mejorar. El primer tiempo ellos nos ganaban por los costados, convirtieron el gol, intentamos cambiar lo que no estaba funcionando, no estábamos siendo profundos. Hay que trabajar, hacerse cargo y a partir de ahí comenzar a mejorar", fueron las primeras palabras de Leandro Benítez tras la dura derrota ante el Bohemio.



Además, indicó que ante el traspié pareciera que todo anda mal: "La imagen, cuando uno pierde, parece que está todo mal. Uno tiene que hacer el análisis con el equipo, después de cada jugador. La gente está disconforme porque no hicimos bien las cosas, pero todos queremos ganar", y agregó que "Cuando pierde parece que está todo mal, pero nosotros hablamos siempre con los jugadores, le damos la opinión a ellos. Tenemos que entender que no podemos tener esta imagen".

Asimismo sostuvo que "Hasta que el partido estaba cero a cero era un partido parejo, cuando terminás perdiendo parece que está todo mal, pero nos tenemos que hacer cargo de este momento, desde el lugar que nos toque. A veces los cambios sirven, a veces no le podés encontrar la vuelta. Pudimos descontar, pero después nos hacen otro gol de pelota parada. Vamos otra vez a un tema de concentración, nos hacen muchos goles de pelota parada"."Me queda seguir trabajando, tratar de pensar en lo que viene, a partir de que sepamos los errores que hacemos en el partido, vamos a mejorar", finalizó.