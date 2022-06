En rueda de prensa, Leandro Benítez habló de la actualidad de Quilmes y comenzó haciendo mención a la posibilidad de reforzar el arco tras la lesión de Matías Budiño: "Nos toca esta desgracia, tenemos que analizarla, veremos si traemos un arquero o no, creemos que tenemos que traerlo para competir por un lugar, si nos ponemos todos de acuerdo hay que contratar uno".



Asimismo, habló del momento del equipo: "A los chicos los vi con muchas ganas de volver a sumar, va a ser complicado contra un rival en levantada, pero los vi muy enchufados. Contra Estudiantes y contra Atlanta hubo cosas que se hicieron bien".



El Chino, también, se refirió a los malos resultados: "Contra Atlanta lo tuvimos hasta el gol de ellos. Obviamente los resultados positivos ayudan. Siempre queremos ganar y hacer lo mejor, entiendo al hincha de la mejor manera, cuando viene a la cancha quiere ganar y cuando no pasa me putea, pero hay veces que los resultados se dan o otras que no, pero no queremos dar la imagen de los últimos dos partidos en los 20 minutos finales".

Por otra parte, el entrenador se expresó acerca de como ve a Pavone y Moreira: "Mariano está bien, es un jugador del que hay que sacarse el sombrero, y el chiqui está mejor, hizo toda la semana con nosotros, ahora hay que ver si puede ir a jugar un par de partidos en reserva para agarrar ritmo".Por último dijo que "El orden nos va a llevar a sumar, el partido después nos va a llevar a varias situaciones, pero en base al orden y al trabajo, tengo entendido que vamos a volver a sumar".