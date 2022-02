"Trabajamos muy bien durante toda la semana, vamos a pulir detalles ahora para el partido del lunes sabiendo que enfrentamos a un equipo con una idea. Pero siempre depende de lo que entrenemos en la semana y lo que proponga Quilmes", comentó el Chino Benítez en rueda de prensa tras el entrenamiento de este viernes por la mañana.



El DT dijo que "esperamos un equipo más corto, que presione más arriba, porque sabemos que tenemos jugadores de jerarquía que pueden lastimar en esos momentos", y agregó su visión del debut ante la lepra mendocina, "me pareció que hubo cosas en el segundo tiempo que se hicieron bien, con el ingreso de Fede González Tomi Blanco se sintió más acompañado, tuvimos más circulación de pelota y cuando pudimos dar dos o tres pases en el medio, nos sentimos mejor".

.

Luego, se refirió a la posibilidad de que llegue otro volante central ante la baja de Adrián Calello: "la idea es conseguir un volante central que nos pueda dar algo que no tenemos, si no voy a tratar de potenciar a los chicos que vinieron, no vamos a traer por traer. Adrián sabemos lo importante que era y ahora lamentablemente no lo vamos a tener dentro de la cancha, por eso tenemos que traer a alguien que nos dé lo que nos daba Adrián o más. Richard está mucho mejor, nosotros traemos jugadores y la competencia nos va dando certezas".

.

Por último, Benítez, opinó sobre su vuelta al Centenario: "tengo los mejores recuerdos de cuando jugaba acá, sabemos que la gente está para apoyar, van a venir a llenar la cancha, que vengan a alentar que el equipo va a dar todo".