En diálogo con Radio FMQ, Tomás Blanco habló de la alegría por su gol pero el sabor agridulce por el resultado: "un golazo, pero me voy a casa con un sabor amargo porque merecimos ganar, me tocó convertir, pero no alcanzó. Fue un partido duro en el que lo sacamos adelante, encontramos el gol, pero nos está costando mantener el resultado".

.

"Cuesta ganar, de local tenemos que hacernos más fuertes, hoy el árbitro no nos cobró un penal claro. Ahora tenemos que prepararnos para el partido ante Chaca", añadió el delantero.Por último, manifestó que "siempre en los entrenamientos tiro alguna, ahora me quedó alta y no lo dudé. Agradecido al técnico que me bancó y hoy hice un gol. Nunca bajé los brazos, siempre le di para adelante y tuve mi premio".