Un incendio en un primer piso de una casa ubicada en Río de Janeiro entre Paraguay y Schweitzer de Ezpeleta destruyó totalmente la propiedad.

Pese a la rápida intervención de bomberos voluntarios de Quilmes y el SAME, los propietarios no pudieron salvar nada.

El siniestro se inició cuando explotó la batería de una tablet que estaba siendo cargada sobre la cama de una de las habitaciones. Rápidamente el fuego se propagó a los otros ambientes.

.

Una mujer, que sufrió quemaduras en su rostro y brazos, y sus cuatro hijos en entre 6 y 10 años, lograron salir a tiempo de la propiedad asistidos por vecinos y personal del SAME.

Leandro Díaz es el propietario de la casa pero no estaba al momento del incendio.

.

En Radio FMQ dijo que "no sé que hubiese pasado si los vecinos y familiares no hubiesen ayudado a mi familia cuando yo no estaba. De sólo pensarlo me pongo triste" y resaltó que "lo material va y viene, cuesta y duele, pero abrazar a mi familia y saber que están bien, no tiene precio".

Diaz y sus vecinos iniciaron una cruzada solidaria y reciben ropa y calzados (para niños y adultos) , muebles, colchones y electrodomésticos.

Las donaciones se reciben en la vivienda afectada.