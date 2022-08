El referente de la Mesa de Coordinación Indígena lamentó en Radio FMQ que no haya una buena relación con la Comuna local y espera ser llamado por autoridades. A su vez, destacó que Quilmes es el único distrito que tiene una "apacheta" en su plaza central, lugar en donde se llevan a cabo los tradicionales rituales.

Los pueblos originarios celebraron esta mañana el día de la Pachamama en la plaza san Martin de Quilmes, y en radio FMQ Gregory Sánchez, referente de la Mesa de Coordinación Indígena, lamentó que no haya una buena relación con la Comuna local.



"Pedimos a las autoridades de la ciudad que tenemos una ley provincial y un decreto y que nos conocen. Que nos llamen a los integrantes de las comunidades porque no podemos seguir permitiendo la falta de respeto que en estos momentos nos está sucediendo", declaró Sánchez.



A su vez, respecto a la Dirección de Pueblos Originarios, agregó: "No me siento representado, no hay diálogo, conmigo se cortó cuando llevé a tres integrantes de la Comunidad India Kilmes y se los presenté a la intendente. Por palabras de ellos, no hubo ningún gesto; la queja fue de los tres que fueron por la falta de respeto que hubo telefónicamente".



Cabe agregar, que ponderó que que el distrito quilmeño es el único que tiene una “apacheta” en su plaza central, que es en Plaza San Martín, lugar en donde se llevan a cabo los rituales oficiales.



Por su parte, Sumaj Llayar, que tiene el bastón de mando en comunidad kilmes, agregó: "Acá generalmente en toda Latinoamérica hacemos esto para honrar a la madre tierra por todo lo que nos da, en Quilmes hablamos en los colegios y aún así la gente está muy deshumanizada, no piensa casi en el otro, aunque algunos de a poco van entendiendo".