En diálogo con Radio FMQ, Christian Sterli se expresó acerca de la actualidad del plantel de primera y explicó las decisiones de la salida de Benítez y la llegada de Coyette: "Quiero agradecerle al Chino Benítez su dedicación, compromiso y profesionalismo que no se plasmó en los resultados y en la dinámica del fútbol a veces los cambios de entrenador son moneda corriente. Después, en el diálogo con la gente que toma decisiones en el fútbol coincidimos que la opción era Walter Coyette, he leído algunos números que no reflejan la carrera de él, sus inicios culminan con un ascenso a primera con Chacarita, donde consolidó muchos futbolistas".



"En Alvarado de Mar del Plata estuvo 635 días, no fue convocado para salir campeón, consolidó jugadores que para muchos no son conocidos. Tenemos que ver cual es la idea, si el trabajo del cuerpo técnico le aporta funcionamiento y creemos que en Quilmes tiene recursos para plasmar la idea de juego. En Alvarado creemos que fue un buen proceso… eso y la referencia de gente amiga que tenemos en el fútbol nos hizo tomar esa decisiónW, agregó.



Además dijo que "Esto es fútbol, no hay nada garantizado, pero con el diario del viernes tenemos que tomar esta decisión y en ese sentido, decimos que no fue una decisión pormenorizada y alocada".



Luego, afirmó que la llegada del Chino "No siempre fue un error, quizás con el diario del lunes uno puede decir que sí, pero ha consolidado a un jugador como Tevez, pero la tabla de posiciones siempre termina hablando. Muchas veces el trabajo de la semana no se termina plasmando en el juego".



"En la lista, en vez de 20 sean 18 jugadores, provoca que muchos no puedan tener lugar en el banco de suplentes. Tenemos un plantel numeroso con 28 o 30 jugadores con contrato y no hay el espacio que sus carreras les permitieron ganarse. Es una decisión que a los clubes del Nacional nos castiga", manifestó el presidente del QAC.

Asimismo, se refirió al tema Barrios: "Pier tenía un salario muy alto, le salió esta oferta y él se había portado bien con nosotros antes cuando tuvo muchas ofertas. La salida, más allá de no haber tenido compromiso económico, es una promesa con el jugador. Fue un proceso en el cual no teníamos elementos para cortarle la carrera".

Por otra parte, Sterli afirmó que la jerarquía ya la tiene dentro del plantel: "Creo que tenemos un plantel muy rico con muchas variantes, los refuerzos están adentro y hay que lograr ese clic que a veces se logra con un cambio de técnico".