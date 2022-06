Tras su primer entrenamiento dirigiendo al plantel de Quilmes, Walter Coyette contó detalles de su decisión para arribar al Cervecero: "Feliz, contento de poder estar en una institución tan importante como Quilmes, soy un agradecido de tener esta posibilidad, la dinámica que tiene este fútbol es así y esta chance de venir a Quilmes no la podía dejar pasar. Eso es lo que me impulsó a venir y meterme en ese desafío".



"Hay muchas ganas de revertir esta situación, con un gran grupo que quiere salir adelante, cuando uno reconoce donde está puede salir adelante. Necesitamos estar todos juntos y de esa manera salir para que el equipo esté donde tiene que estar, la primera división", manifestó el ex DT de Alvarado y Morón.



Luego contó que cuenta con los futbolistas para llevar a cabo su idea: "Tenemos mucho material, gente de experiencia con mucha jerarquía, jugadores con mucho potencial. Nos sentaremos a conversar con los directivos para traer lo que necesite el plantel".

"Lo más importante es el equipo que sabe hacer lo conveniente en el momento justo y adecuado, no siempre se puede salir jugando, no siempre se puede revolear, hay que dar todas las herramientas para que el jugador pueda salir jugando, pueda jugar directo, pueda tener posesión. Después el equipo tiene que adaptar las cosas cuando sea necesario", añadió Coyette.Por último, expresó qué analiza para plantear un esquema: "Más allá de lo importante que es la institución, es el plantel, tenemos un plantel rico, es un camino, pero veo jugadores con mucha capacidad. Yo siempre jugué 4-3-3, pero en Tucumán terminé jugando 5-3-2, o como jugaba el Chino 5-2-3, hay que ver también al rival por cómo se desempeña".