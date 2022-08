La última audiencia comenzará el miércoles próximo al mediodía con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño, a cargo del proceso que se le sigue al imputado Miguel Ángel Fischetti (63), quien llegó detenido al debate.



Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal Mariel Calviño solicitó el viernes último que el acusado sea condenado a prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por el vínculo", en perjuicio de Nora Emilse Moyano (72).



En tanto, la defensa requirió a los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini una reducción de la pena por las "causales extraordinarias de atenuación".



Según los voceros, la fiscalía valoró la declaración de los cinco testigos, entre ellos el del propio hijo de la pareja, un joven de 20 años que aseguró que cuando su padre "tomaba alcohol se generaban discusiones y se ponía violento".



El muchacho dijo que, tras el ataque a su madre, Fischetti "no quería llamar a los médicos" porque sabía que después de eso venía la intervención policial. Los dos policías que se constituyeron en el lugar del hecho luego de que el hijo llamó al 911 dijeron que lo vieron "muy alterado" y "exasperado" porque no quería dejar trabajar a los médicos.



Mientras que el médico de la ambulancia del PAMI afirmó que el hombre les dificultó su trabajo porque no quería que la llevaran al sanatorio y también declaró el médico legista que practicó la autopsia, el cual detalló las lesiones sufridas.