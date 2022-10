Desde la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes realizaran para denunciar las amenazas que esta Comisión sufrió en los días pasados.



“Es nuestra voluntad hacer público este hecho, apelando a las reservas democráticas de nuestro pueblo. En este sentido, también convocaremos a la Ronda por el aniversario de los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, realizada en octubre de 1982, en plena dictadura”, indicaron desde el espacio a través de un comunicado.



“Viene un avance de la derecha fascista, sufrimos una amenaza en nuestro centro cultural. No nos podemos callar porque si no nos van a pasar por arriba. Hicimos la denuncia, por eso no podemos dar muchos detalles sobre lo que ocurrió”, manifestó Cristina Cabib, la presidenta de la Comisión, en Radio FMQ.

Cabib convocó a la Ronda por el aniversario de los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, realizada en octubre de 1982, en plena dictadura.

Será este viernes 28 desde las 15 frente al Monumento a las Madres, en la plaza San Martín, de Mitre y Rivadavia.