En diálogo con Radio FMQ, Emanuel Moreno comentó: "Adaptándonos al nuevo cuerpo técnico, bien, estamos trabajando en lo táctico respecto al rival del fin de semana, están tratando de dar herramientas sobre como jugar. Se caracteriza por la posesión de pelota, pero sabemos que estamos en una situación de tratar de mantener el arco en cero".

"Nosotros estamos necesitados de los tres puntos y no será la excepción este fin de semana. No se nos dieron los resultados, muchas veces no merecimos perder, pero son cosas que pasan en el fútbol. Ahora ya pensando en salir de este momento", agregó el volante zurdo.Asimismo indicó que había perdido terreno desde que estuvo lesionado: "Es verdad que la lesión me frenó un poco, estuve descartado un par de partidos, pero yo soy un jugador que se adapta a cualquier posición y los DT utilizan eso por algo"."Falta muchísimo, esta categoría es irregular y ganando algunos partidos consecutivos, volvés a posicionarte ahí arriba", manifestó Moreno acerca de la lucha por meterse en el reducido.