Padres de alumnos de la Escuela Primaria 36 de Quilmes Oeste se reunieron con autoridades del Consejo Escolar para exigir mejoras en el establecimiento, ya que no cuentan con gas y tienen un deficiente sistema de luz.

Por su parte, uno de los manifestantes declaró a Radio FMQ: "No tienen gas, no tienen estufa, explotó la parte eléctrica; y no es un lugar para que puedan estar los chicos, porque no pueden estar cómodos. Tengo un nene de 8 años y lo tengo que llevar super abrigado, le tengo que dar para que coma algo y esté calentito".Cabe agregar, que luego del encuentro que mantuvieron con el vicepresidente de la entidad, Gustavo Lappano, esperan tener una pronta solución.