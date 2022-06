En rueda de prensa, Federico González brindó un duro análisis de la derrota: "Fue un partido en el que no jugamos bien, fuimos superados, estamos en una situación compleja desde lo futbolístico. Esperemos hacer una autocrítica y pensar en el partido que viene que va a ser fundamental".



Además, expresó que "No estábamos bien parados en el campo, ellos jugaron con bastante libertad y se vio en el desarrollo. En el entretiempo hablamos de cómo corregirlo, lo hicimos un poco mejor, pero no pudimos sostener el resultado".

"Estamos molestos y tristes por la situación, es una situación incómoda, no pensábamos estar acá a esta altura del torneo, hay que ser autocríticos, todavía queda mucho, pero hay que mejorar para cambiarlo", finalizó.