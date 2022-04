Uno de los puntos más altos que había mostrado Quilmes en el ataque, era el de Federico González, quien a pesar de su poca efectividad en el arco de enfrente (al igual que el resto de los atacantes del equipo), siempre se mostró como un arma peligrosa. Sin embargo una dolencia en la zona lumbar lo retiró del campo en el juego ante Defensores de Belgrano y lo marginó del partido ante Brown de Adrogué.



Tras el entrenamiento de esta mañana, el ex Estudiantes, habló en Radio FMQ y comentó en que estado se encuentra su recuperción: "Traté de hacer movimientos más de partido, con freno y arranque y por suerte respondió bien, igual quedan un par de días para seguir dándole ritmo. Llegaré bien al partido del sábado".

Asimismo, explicó cuando surgió esta dolencia: "Fue en una práctica de fútbol que sentí el pinchazo en la espalda, traté de llegar al encuentro contra Defensores de Belgrano, pero ante el primer pique sentí que no estaba para jugar y pedí el cambio. Ahora descansando, haciendo las tareas de prevención y con los trabajos de kinesiología vamos a estar bien".Por otra parte, dio su opinión acerca del momento adverso que vive el Cervecero en el campeonato: "Son rachas, estoy tranquilo porque veo respuesta desde lo futbolístico y eso a la larga o a la corta trae resultados. Lo importante es tener paciencia y no enloquecernos ante la falta de resultados. Hay que retocar detalles que no nos permiten conseguir la victoria. Es un momento en que los detalles son importantes porque nos llegan y con nada nos hacen goles".

"El equipo fue intenso, tuvimos posesión de pelota, buenas combinaciones desde el fondo, llegando a las oportunidades de gol, no nos generan muchas chances. Ningún rival nos ha superado sacando a San Martín. Veo otros equipos que están más arriba en la tabla y pienso en que nosotros jugamos mejor pero no se ve reflejado en los resultados", finalizó.