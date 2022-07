En declaraciones a la prensa, Gastón Coyette indicó: "Ahora es cuando más tranquilo hay que estar, donde más hay que trabajar. No pudimos desdoblarlos por afuera, en ningún momento lo pudimos hacer, el gol tempranero complicó todo e hizo todo muy cuesta arriba".



"Mucho desorden, lo hablamos con los chicos que a veces hacer de más termina desordenando todo, a veces terminamos complicándonos. No encontramos el juego que quisimos. Será una semana de mucho trabajo, hay muchas cosas que tenemos que corregir, además estamos pasando por un momento con muchos lastimados y no podemos repetir formación", añadió el entrenador.

En tanto que expresó que "El segundo gol termina de liquidar el partido, son goles que son más del desorden en el ímpetu por ir a buscar, el equipo está medio desorientado. Sabemos que estas son las reglas del juego, nos hacemos cargo y responsables de todo, yo soy el principal responsable. Tengo palabras de agradecimiento para los jugadores porque se esfuerzan, porque trabajan, pero después hay que llevarlo a cabo"."Tenemos que ser lo más coherentes posibles, con un equipo protagonista, no es excusa pero las cuestión de las lesiones hace que tengamos que poner muchos chicos aunque no sea el momento, los chicos nos dan una mano pero no es el contexto ideal", finalizó el DT.