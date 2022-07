En rueda de prensa tras el partido, Gastón Coyette dio su análisis del partido: "Cometimos esa falta, nos hicieron el gol y desde ahí nos caímos anímicamente, después del gol no fuimos el equipo que fuimos antes. Hay que seguir trabajando desde ese aspecto porque el equipo había demostrado carácter, pero después nos costó. Queríamos ganar el partido".



"El primer tiempo lo hicimos correctamente sabiendo lo que debíamos hacer, en el primer tiempo lo hicimos, fue lo que más planificamos, pero ese gol de pelota parada nos golpeó y ellos comenzaron a sentirse más cómodos", añadió el DT.

Asimismo afirmpo que "Siempre es bueno darle apertura a todo, crecer desde donde se pueda, pero hay que trabajar, ser conscientes, desde lo anímico veníamos golpeados y en el primer tiempo apareció esa actitud. Tenemos que trabajar en lo futbolístico y en lo psicológico para que cada adversidad no nos lastime"."Queríamos ganar, se cortó la racha aunque no como queríamos, pero tenemos que seguir trabajando para sumar los tres puntos. No fuimos lo del primer tiempo, no nos podemos caer así, pero me quedo con la respuesta de los jugadores", finalizó.