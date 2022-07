Gastón Coyette habló tras la paupérrima actuación de Quilmes frente a Villa Dálmine: "Estamos muy dolidos, no era el resultado que queríamos, si no hacés los goles y de contra te lastiman las cosas no son así. Acá tenemos un trabajo por delante, es un proceso, tenemos que ser conscientes que no estamos haciendo bien las cosas, todos nos equivocamos, no queremos hacer las cosas mal y en este deporte cuando no haces cosas bien podés perder".



"Esta profesión y la vida es así, hay poca paciencia. Más allá de eso sabemos que la gente tiene que estar molesta, antes de agarrar confié en este plantel y sigo confiando. Son momentos y hay que pasarlos", agregó el entrenador.Asimismo se expresó sobre el sistema táctico que puso en cancha: "El 4-3-3 no lo habíamos jugado, pero si no está la base para una predisposición y se pierden muchas pelotas, no hay sistema que valga. Sabemos que todos nos equivocamos y podemos cometer errores, pero el no rendirse lo tenemos que tener todos. Por momentos el equipo tiene la valentía"."El equipo se entrena bien, las cosas no salen, no hay que buscarle muchas vueltas, todos pasamos por momentos duros y hay que afrontarlos. Hay que entrenar más que nunca, esforzarse más que nunca y de las malas rachas se sale", comentó Coyette.Por último dijo: "Vi un partido en el que tuvimos la propuesta que queríamos, nos faltaron herramientas para ser contundentes en la definición, ahí estuvimos flojos y el rival se replegaba bien".