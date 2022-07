En rueda de prensa, Gastón Coyette contó: "Había que cambiar la imagen, el juego está pero a veces las cosas no salen como uno quiere y ahí hay que dejar ese plus y yo los vi desde ese lado, con las ganas con ímpetu. No éramos los peores ni ahora los mejores, pero era el triunfo que necesitábamos".



"El equipo en líneas generales, más allá que alguno se destacara un poco más, dio entrega, los que ingresaron también. Este quiebre lo tenemos que tomar positivamente pero no debemos dejar de seguir trabajando. El amor propio tiene que estar siempre, el espíritu deportivo del futbolista también, nosotros lo tenemos pero a veces las cosas no aparecen", agregó.

Luego hizo hincapié en los que terminaron con algunas molestias físicas: "Tenemos que dosificar las cargas, hoy muchos se brindaron al máximo y debemos evaluar como afrontamos el próximo partido. No veníamos de obtener los resultados que queríamos y se iba haciendo una bola de nieve cada vez más grande, pero por suerte hoy se dio y estoy contento por los chicos".Por último, sobre el partido contra Central, dijo: "Vamos a evaluar como están los chicos y desde ahí poder decidir. Vamos a hacer lo mejor para competir de la mejor manera".