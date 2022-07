Tras el entrenamiento de esta mañana, Gastón Coyette se refirió a los partidos que jugaron de visitante, los cuales fueron ambos con derrota: "Jugamos de buena manera y creo que hasta por momentos superando al rival, con ganas de mejorar y corregir todo esto".



Además, habló de la vuelta de Moreira: "Chiqui viene bien, compitiendo en reserva y el otro día en un amistoso también, esperamos que tenga un buen partido junto con todos los muchachos también".



Sobre Ortega, contó que "Es crecimiento para todos, para él, para la institución que marca que hace las cosas bien en inferiores, está claro que es un jugador importante para nosotros pero no estamos para cortar carreras, me pongo contento cuando la gente puede crecer, queremos verle el lado positivo".



Luego, explicó el por qué de la marca en zona en las pelotas paradas: "Yo creo que en todas las maneras tenés pro y contra, marcar hombre a hombre también tiene sus dificultades, creo que más que las formas el problema es la concentración, a mí me gusta marcar en zona porque no está bueno culpar a nadie. Trabajamos convencidos y trataremos de hacer lo mejor posible"."Será un rival duro, difícil, pero nosotros tendremos que levantar, afinar los detalles que nos están costando caro. Nadie quiere equivocarse, no conozco jugadores que quieran equivocarse. Trataremos de afinar en todas las facetas", dijo acerca de Güemes.