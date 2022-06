El juez Gastón Echeveste, titular del juzgado de Familia N°3 de Florencio Varela, fue denunciado en los últimos días por violencia de género en el ámbito laboral, por lo cual hoy se hizo pública dicha acción que tomaron desde el sindicato de la Asociación Judicial Bonaerense.



"Venimos trabajando hace más de un año con esta denuncia y estamos para confirmar que el 23 de junio hemos presentado una denuncia por violencia de género dentro del ámbito laboral a un juez del Juzgado de Familia de Florencio Varela. Lamentablemente hemos tenido que llegar a esto porque las compañeras estaban sufriendo; tardamos poder llevar adelante esto con la sorpresa que el 23, la Corte había iniciado una denuncia de oficio. A través de la intervención de resolución del conflicto solicitamos la intervención de esta Secretaría como paso a previo, y a raíz de la intervención de la corte, surge que tienen que hacerle al Doctor Echeveste, una denuncia de oficio", expresó la secretaria Adjunta de la AJB Quilmes, Berazategui, Varela, Patricia Valenti.



A su vez, agregó: "Confirmada la presentación de la denuncia, es un camino largo el que venimos transitando y nos queda un poco más".

En tanto, Gustavo Gil, secretario gremial del sindicato, sostuvo: "En 2020 tuvimos nuestras primeras reuniones con las compañeras que se acercaron a través de Zoom, ahí escuchamos sus primeros relatos, que la verdad que eran terribles la violencia que sufrían, el maltrato psicológico, el ninguneo, menospreciar el trabajo, como mujeres. A nosotros como dirigentes ver a esas compañeros quebradas nos golpeó muchísimo, fue terrible. Siempre informamos que denunciar a un juez no es sencillo, no queríamos meter muchos palos en la rueda, pero sí que sepan con sinceridad que esto no es fácil. Tampoco era cuestión que una sola denuncia, por eso se fueron acercando más mujeres y las fuimos acompañando".