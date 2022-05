Antes de retirarse de la sede social, Hernán Lamberti conversó con Radio FMQ, donde detalló la firma del contrato para reforzar a Quilmes tras su paso por Platense en la primera división: "Firmamos los papeles correspondientes, estoy con ganas de sumarme al grupo, ponerme a disposición del DT y cuando esté habilitado comenzar a sumar desde el lado que me toque. Es un desafío más, la importancia que tiene el club por historia, por cumplir objetivos todos los campeonatos y creo que tengo mucho para dar".



"Siempre es lindo cuando te ponen objetivos por delante y la idea es aportar mi granito de arena. El presente de haber jugado todos los partidos en esta estadía en Primera de Platense es gratificante, eso me dio algunas opciones ahora. Agradezco a todos los que se tomaron un tiempo para escribirme para saber cómo iba a seguir", añadió el volante de 38 años.



Asimismo explicó: "Vengo a ponerme a la par del grupo y uno tiene que comenzar a ganarse el puesto desde el entrenamiento. Tengo que demostrarle al técnico que quiero ganarme el puesto y si no apoyar desde el lugar que me toque".



Por su parte, dijo que viene observando al QAC y manifestó que "Es un puesto donde quizás no esté el recambio necesario, el que esté mejor va a jugar, la competencia hace que los niveles se eleven. Vamos a competir por un lugar en el equipo y el que esté mejor va a jugar".



En tanto que cumplió con su deseo de quedarse en la zona para continuar con su carrera: "Pedí referencias en otros clubes, tenía ganas de quedarme en Buenos Aires, Quilmes es un club en el que estará en el grupo poder meterse en la zona de reducido y descontarle a los de arriba. Sería muy lindo para mi poder conseguir otro objetivo importante en mi carrera"."Es un campeonato muy parejo donde el que tiene regularidad hace la diferencia, salvo Belgrano que está firme, el resto está todo muy parejo. Lo que fue el final del campeonato pasado, el de la pandemia donde Quilmes llega a la semifinal, son años destacables y tenemos que apuntar a eso, el grupo tiene los objetivos desde enero, pero por peso en la categoría, el club tiene la premisa de volver a primera", finalizó.