Entrenándose por su cuenta, a la espera de definiciones, Hernán Lamberti comentó en Radio FMQ: "Todavía no resolví mi situación contractual con Platense, pero estos días va a terminar, estoy escuchando algunas propuestas, pero ya con las ganas de poder arrancar en algún club. Estoy entrenándome por mi cuenta, nunca paramos".



"Me maneja un representante, más que representante es un amigo, hace más de cinco años que estoy en el club y no tuvo trabajo nunca. No esperábamos que él tenga que trabajar en esta época del año, fue una ingrata sorpresa", añadió.



Sobre su salida del Calamar, manifestó que "No es algo que me interesa ni me preocupa, es un tema terminado, ahora hay que seguir adelante y dejar atrás lo que pasó que fue muy lindo".



"Tuve la suerte que con el crecimiento y la tecnología estaba todo medido, en el último partido ante River fui uno de los que más corrió. Con mi edad es una duda que tienen muchos, estas herramientas son las que me dan la posibilidad de seguir jugando, que estoy a la altura de cualquier circunstancia", agregó el mediocampista.



Asimismo expresó qué es lo que pone encima de la mesa para tomar la decisión: "Analizo cosas con la familia, lo ideal sería quedarnos en Buenos Aires, pero cada situación la analizaremos. Le doy importancia al contexto y priorizaré un equipo que quiera crecer. Todo lo que sea formal y concreto lo estamos analizando, en el momento tomaremos la mejor decisión e intentaremos unir lo familiar con lo deportivo, tengo muchas ganas de ir a un club y dedicarme a entrenar y jugar a la pelota. Lo deportivo importa y mucho. Cuando estén los contactos formales, decidiremos".Acerca de las propuestas de Quilmes y San Martín de Tucumán, dijo: "Son lindos clubes y ojalá se pueda avanzar en alguno, lo deportivo es importante y más allá de mi edad, aún tengo sueños, quiero seguir logrando cosas. Hoy lo económico no me va a modificar la vida, va más por la ilusión por poder conseguir algo otra vez".