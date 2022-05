La medida de fuerza fue resuelta en el Congreso Ordinario Nacional de la central realizado a inicios de mes con la participación de referentes gremiales de las distintas secciones que componen la organización. Será el primer nacional durante la gestión de Alberto Fernández.



La protesta fue ratificada en las últimas horas bajo el lema “Fuera FMI de la Argentina”. Los gremios de la central protagonizarán movilizaciones en distintas provincias del país, pero la concentración más importante tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires con una marcha hacia el Cabildo.

.

“El FMI se tiene que ir y el gobierno tiene que ser independiente para definir las políticas, hay que hacer un incremento del salario, establecer un salario universal para terminar con el hambre en la Argentina, y necesitas un freno y control de precios porque es inadmisible que estén haciendo esta especulación con los precios que cae sobre los exhaustos bolsillo de nuestro pueblo. El gobierno da un paso para adelante y tres para atrás”, indicó Hugo Godoy en Radio FMQ.

.

El secretario General de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma sostuvo que “nos hablan de un crecimiento económico, pero eso no se materializa en la vida cotidiana de millones de argentinos, solo lo disfrutan los exportadores de productos básicos y trasladan aumentos a la gente”. Y agregó: “Así no hay una perspectiva de dignidad para la vida de nuestra sociedad y tenemos que encauzar esta situación. Se tienen que tomar medidas económicas que no se quieren tomar”.