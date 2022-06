En diálogo con Radio FMQ, Iván Colman comentó que "Fue una linda mañana de fútbol donde probamos el once probable, así que contento. Lo venía buscando, quería ponerme 100 puntos, sabía que podía existir la oportunidad así que se dio".



"Después de la lesión creo que no lo hice bien y pagué las consecuencoas, aproveché para ponerme bien desde lo físico y desde la cabeza. Siempre voy a dar la cara, siempre quiero hacerme cargo de lo que hago. Yo creo que haciendo las cosas bien, generando resultados, la gente va a ir de a poco. No espero gustarle a todos, no me preocupa tampoco, lo que quiero es jugar bien", añadió el ex Argentinos.



Colman finalizó diciendo que durante la temporada "Cambió el técnico, cambió el esquema, pero el equipo siempre dio la cara, yo hice autocrítica y si me toca el sábado será un desafío".