Tras el entrenamiento de hoy, Iván Erquiaga, habló del momento que vive el plantel tras la victoria ante Rafaela: "Triunfo importante el que metimos, lo necesitábamos para que los de arriba no se vayan tanto. Eran puntos que necesitábamos, es una alegría para nosotros, para la gente".



"Trabajamos todos los días para poder aportar algo, desde donde nos toque hay que tirar para adelante, si es desde el arranque mejor, si no, desde donde toque", afirmó el defensor.



El ex Estudiantes comentó que "Siempre tenemos la obligación de ganar, de ir por los tres puntos, va a ser un partido difícil y distinto a los demás, pero tenemos con qué, haremos todo lo posible por ganar. Estos partidos normalmente se ganan por detalles, al principio del campeonato nos empataron por esos detalles, se nos hicieron cuesta arriba varios partidos sin merecerlo".

Luego aportó que "En varios encuentros estábamos haciendo las cosas bastante bien y por detalles no los podés cerrar, te los terminan empatando y terminás perdiendo puntos importantes"."Los resultados te van dando confianza, es un equipo sólido y a partir de eso todos estamos comprometidos, desde los que juegan hasta los que no, pero vamos a dar pelea", finalizó.