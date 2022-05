ras el partido, aún con la sonrisa de haber descocido la pelota en el campo de juego, Kevin López detalló las sensaciones que tuvo al convertir su primer gol con la camiseta de Quilmes: "Contento porque fue mi primer gol como profesional, ahora a seguir trabajando. Se me dio, pateé al arco y por suerte pudo ser gol".

"Fue un gran partido desde lo colectivo, merecimos la victoria y ahora podemos volver a Quilmes con la victoria. Creo que fue una linda definición, estoy contento, me divierto jugando", añadió el juvenil.



Luego, contó que sucedió en la jugada que lo obligó a dejar la cancha: "Me asusté por el movimiento, se me trabó al rodilla, pero no tengo nada".