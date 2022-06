Walter Di Giuseppe, abogado y apoderado de la Confederación de Combatientes de la República Argentina manifestó si descontento debido a que la Justicia no avaló el pedido de retroactivo de la Pensión de Guerra para los veteranos de Malvinas.



"Es tremendo lo que viene pasando, lo que la gente tiene que entender es que la Confederación inició un juicio colectivo contra la ANSES, es un juicio multimillonario por el retroactivo de los 10 años, ya que ellos empezaron a cobrar en el 92´ por una ley que dice Veteranos de Guerra, y Veteranos de Guerra son después de justamente hoy, del 14 de junio. El decreto hace ese análisis que dice que para los fallecidos en combate, empiezan a cobrar desde el momento de la muerte, pero para los que volvieron, desde el momento que lo piden, para lo cual hay 10 años de diferencia que nunca les pagaron", declaró Di Giuseppe.

.

Asimismo, agregó: "El ANSES dice que sin una orden judicial no lo puede pagar, por eso iniciamos el reclamo ante la Justicia en una primera instancia, y nos dijo que no. Teníamos mucha fe en la Cámara que lamentablemente los dijo lo mismo y es por eso que estamos trabajando en un recurso ante la Corte Suprema. Pero es importante que la gente lo sepa porque acá no hay banderías políticas".