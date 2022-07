Por Facundo Carlomagno:



Otra noche decepcionante, otro partido sin actitud, sin fútbol y con otra derrota que duele. Quilmes mostró una actuación deplorable ante un Güemes que jugó cómodo en el Centenario como si fuese el patio de la casa. Estas cosas las sigue provocando el propio QAC, que no le encuentra la vuelta a la historia y comienza a ver más hacia abajo que hacia el reducido.



Este equipo que no contagia absolutamente nada, salió a jugar como si no estuviera en una situación crítica. Volvió a cometer los errores que Gastón Coyette mencionó en la semana de trabajo, pero se ve que el mensaje no llega o no es tal, porque la defensa sigue siendo una anarquía y ahora se le suma un bajo rendimiento del ataque.

La visita hizo simple la historia, desde el arranque apostó a la velocidad de Retamar, que estaba claro que iba a ser el punto fuerte de los santiagueños y en la primera que desniveló, sacó a pasear a Moreno y Tévez, remató y el disparo terminó descolocando a Glellel tras un rebote en Moreira.Nada pareció pasarle por el cuerpo a los jugadores, tampoco hubo reacción desde el banco en el entretiempo. El equipo contó con tibias situaciones en la primera parte y poco hizo en el complemento.La misma vieja fórmula buscando por afuera con López García, centros de Bonetto, intento de desbordes de Moreno... pero nadie que rompa el esquema, que pruebe con precisión desde afuera del área, que contenga en la mitad de la cancha.Para colmo de males, el segundo gol de Güemes fue un reflejo de la campaña de Quilmes en esta temporada, un pelotazo del arquero Papaleo, resbalón de Glellel y López definiendo con el 1 caído en el césped.Fue 2-0, pero tranquilamente podría haber sido por algunos goles más, la visita jugó con total comodidad y el estallido generalizado vino desde las tribunas con una lluvia de insultos (y algunos proyectiles) hacia los futbolistas, hacia el técnico y hacia la comisión directiva.La lamentable actuación de un cúmulo de jugadores que no lograron conformar un equipo en 23 fechas, esta vez colmó la paciencia del hincha. Habrá que repensar todo, dejar de mirarse el ombligo y tirar todos del carro para el mismo lado, pero dejando la soberbia y pensando en un Quilmes grande de una vez por todas.Formaciones:Quilmes: Esteban Glellel; Santiago López García, Matías Cortave, Rodrigo Moreira, Federico Tévez, Emanuel Moreno; Kevin López, Hernán Lamberti; Julián Bonetto, Mariano Pavone, Federico González.Güemes: Joaquín Papaleo; Mauro Zurita, Héctor Fernández, Carlos Speck, Gabriel Lazarte; Mauro Bellone, Mario Juárez, Sebastián Benega, Enzo López; Kevin Retamar, Facundo Melivilo.Árbitro: Sebastián ZuninoGoles: Retamar, López (G)Estadio: Centenario