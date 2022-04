El Chino Benítez dio su punto de vista, en rueda de prensa, acerca de la igualdad de Quilmes frente a Chacarita. En rueda de prensa, el DT comentó que "La mayoría de los goles que nos convierten son errores nuestros, nos vuelven a hacer un gol de pelota parada y eso es un dolor de bolas, pero tenemos que seguir".



Asimismo destacó la igualdad sobre el cierre: "El resultado es positivo en el sentido que el partido estaba perdido y encontramos el gol. Siempre hay para trabajar, los errores los estamos pagando muy caro, nos tenemos que hacer cargo del segundo tiempo que jugamos", y agregó que "Impotencia tenemos todos, los primeros que queremos ganar somos nosotros, más que los periodistas, más que los hinchas. Ahora hay que trabajar porque tenemos un partido en la semana por copa y después el fin de semana por el torneo".

.

"No es lo mismo empatar que perder, nosotros vinimos a ganar y nos preparamos para eso. El primer tiempo fue bueno y el segundo tiempo no, encontramos un gol sobre el final y ahora hay que trabajar y recuperar los jugadores para lo que viene", añadió Benítez.Por último remarcó que los resultados se escapan por "Errores nuestros, no nos hacen goles por virtud del rival, no estamos en el nivel que pensamos".