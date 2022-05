En diálogo con Radio FMQ, tras el entrenamiento matutino, Leandro Benítez comentó: "Va a ser un partido complicado, Atlanta tiene buenas intenciones de juego, intentaremos hacer las cosas bien para volver al triunfo. Cuando uno pierde no está contento pero el grupo se entrenó bien, sabiendo lo que teníamos que mejorar en la semana, esperamos que mañana sea un gran día".



"Nosotros tenemos que tratar de mejorar las cosas que no hacemos bien y potenciar las virtudes. Entendemos que acá siempre es ganar y tenemos 90 minutos para trabajarlo. Hay que tener paciencia para encontrar los espacios", afirmó el entrenador.



Luego, dio su opinión acerca de la llegada de Lamberti: "Es un logro muy importante que un jugador de primera venga a jugar al Nacional, queremos que sea un reflejo de lo que es un profesional. Es un jugador que trata siempre de aconsejar a los chicos y en todos los entrenamientos entrega el máximo. Los que vienen con esa idea y esa forma de pensar, tenemos que aprovecharlos".



Asimismo dio su punto de vista sobre los futbolistas de inferiores que podrían salir del plantel a préstamo: "No he hablado con los dirigentes, pero he escuchado que hay posibilidades y si es para el bien del jugador y en conveniencia para el club, bienvenido sea. Axel es un chico y hay que llevarlo de a poco, no es todo ya, algunos tienen un proceso más largo y otros más corto, pero en base a eso definiremos que es lo mejor".

"Tenemos diálogo permanente con los dirigentes, a mi me mantienen los resultados y el equipo, pero pienso en los jugadores y en el club, hay que mantener un equilibrio pensando lo que se puede ir y lo que no, nunca voy a cortarle una carrera a un jugador", añadió.Por último dijo que "Si se reduce un poco el plantel, tenemos pensado subir a algunos chicos de reserva, traer por traer no me gusta, si viene alguien que puede aportar algo que no tenemos en el plantel, bienvenido sea".