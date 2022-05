En diálogo con Radio FMQ, el Chino Benítez comenzó comentando la situación de Enzo Acosta y su salida a Estudiantes de Caseros: "Los dirigentes me comentaron que Enzo puede seguir su carrera en Estudiantes y yo a nadie le voy a cortar la carrera, espero que pueda sumar minutos porque es un chico extraordinario".



"El primer tiempo no fue bueno, el segundo, con el ingreso de Julián, el equipo mejoró, encontramos el gol y mejoramos en la cancha. No había conexión entre los volantes y delanteros", afirmó el DT.Además dijo que "Siempre es importante ganar, el equipo lo necesitaba y todo el Mundo Quilmes también, estoy contento por el esfuerzo y a partir de ahora a mejorar. Siempre los temores están, siempre buscamos liquidar los partidos, ellos no tuvieron muchas situaciones, pero el equipo entendió los momentos del partido"