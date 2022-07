En diálogo con Radio FMQ, Mateo Magadán dio una extensa explicación de las tareas que se realizan en el predio de Alsina y Lora, de las cuestiones del déficit mensual en el club y acerca de las elecciones del próximo mes: "Este es un trabajo que día a día se puede visibilizar, el trabajo del predio es muy bueno, se nota en los resultados, en los recursos humanos, en el gimnasio. No tengo dudas que este es el camino, sin dudas que el fútbol profesional es el resultado más importante que nos tiene que llevar a primera división, pero Quilmes demuestra estar por encima de la media de los clubes que enfrenta en inferiores".



"Esperemos que sea quien sea pueda seguir trabajando de esta manera, se hace un inversión acá de más de ocho millones de pesos por mes, entre infraestructura, obras... aunque después se tenga que vender un jugador cada seis meses", añadió el dirigente.

Además, el vicepresidente del Cervecero dijo que aún no tienen candidato desde la Agrupación Negra: "La decisión no está porque no es fácil, depende de muchos factores en los próximos tres años con decisiones muy difíciles. El club necesita más obras, hay que lograr hacer una cancha de sintético en Alsina y Lora para lograr potenciar el activo del club"."La próxima CD va a heredar un campeonato empezado donde la búsqueda será meterse en el reducido, soy optimista con que los resultados mejoren, pero la decisión de la Agrupación Negra va por saber si tenemos la solución para los próximos tres años, que el barco siga manteniéndose a flote y que el club crezca con un ascenso a primera, obras en el predio juvenil y la reducción deun déficit de 15 millones de pesos por mes. Es un ritmo que hay que sostener con compromiso y muchas horas de trabajo", contó Magadán.