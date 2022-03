Mariano Pavone se mostró feliz por el triunfo de Quilmes ante Mitre. El "Tanque" convirtió el empate parcial y el 2-1 que inició la ventaja. En rueda de prensa expresó: "nos tocó arrancar con gol en contra, después empezamos a agarrar la pelota, creamos situaciones y nos fuimos al descanso con el partido empatado, después llegó el 2 a 1 y luego la de Fernando".

"Fue una jugada en la que la llevamos de un lado para el otro, el centro para Santiago, Iván no llega a pegarle bien y yo corregí. Más allá que en lo personal es importante, fue bueno que pueda convertir para ayudar al equipo", comentó acerca del segundo gol.Luego dijo que estaba confiado: "me tenía fe, lo importante es que sirva para el equipo, la otra vez que nos tocó venir perdimos duramente y hoy ganamos. Arrancamos fuertes después de haber quedado libres, después nos tocó perder en Mendoza y luego conseguimos dos triunfos importantes"."Buscamos tener situaciones, después tenemos que tratar de convertirlas en gol, Santiago me dio un lindo pase, Martín tuvo otra que se fue cerca, pero uno se va mucho mejor cuando tiene las situaciones que cuando no las tiene", finalizó.