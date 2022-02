En diálogo con Radio FMQ, Martín Ortega se expresó acerca del encuentro que pasó en Mendoza: "estoy un poco caliente por el resultado, pero había que arrancar. Ellos habían jugado ya en la primera fecha y sacaron la modorra que a nosotros nos costó en el primer tiempo, pero tranquilo porque esto recién empieza".

.

"Hay que corregir cosas, las que hacemos bien hay que perfeccionarlas. Yo me sentí bien más allá del resultado, me sentí cómodo, pero no pudimos crear el juego que veníamos practicando en la pretemporada. También estamos dolidos por lo de Adri, que es muy importante para nosotros, nos shockeó, pero hay que mejorar y levantar la cabeza", manifestó el lateral.

.

Asimismo concluyó en que lo más justo hubiera sido una igualdad: "creo que era un partido para un empate, tampoco es que hicieron más que nosotros, no tuvieron ninguna clara y en el gol nosotros dormimos, era para venir de allá con un puntito".

"Todos tenemos errores, es una distracción nuestra, esperamos que no vuelva a pasar y está bueno corregir estas cosas ahora. Ahora hay que meterle de local para tratar de cambiar la imagen", finalizó.