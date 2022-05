Martín Ortega dialogó con Radio FMQ en la espera al partido de mañana frente a La Crema y contó que está contento tras las dos victorias consecutivas: "Se nos están dando las cosas, siempre trato de ir mejorando día a día, los compañeros ayudan y eso lo hace mejorar a uno también. Esa posición me ha costado por el tema que no se había trabajado, pero estos últimos partidos me sentí muy cómodo".



El capitán del QAC contó como fue el pase que terminó en el gol de González: "Fue un lindo centro, Fede definió de 10 de sobrepique y de zurda. Salió bien el centro, el control fue bueno y si la tiraba afuera el centro quedaba en la nada".



"El centro de zurda lo probé, pero al delantero lo hacés salir y volver a entrar y a veces es complicado. Lo más lindo es atacar, después defender es aburrido, pero no queda otra. Lo primero es defender y después atacar, pero me gusta más el ataque", agregó el defensor.



Luego comentó que "Vamos a aprovechar este envión de que ganamos en la copa, el otro día sumamos de a tres. Si me queda alguna vamos a probar. Ojalá ganemos, es lo más importante así seguimos con esta confianza".



Por otra parte, dio detalles de Agustín Ortega, quien juega en su misma posición en las juveniles del QAC: "Mi hermano juega de cuatro también, pero es más habilidoso, antes jugaba de extremo y a la hora de atacar tiene más noción de delantero. Corre igual que yo. Estoy contento de que juegue, trato de enseñarle cosas que a veces no le dicen, trato de corregirlo en algunas cosas y espero que llegue porque es hermoso jugar en primera. Lo veo tranquilo, es chico y todavía le falta, cuando uno va creciendo se van viendo las cosas. Me da bastante bola, juega bien y a veces no le puedo decir nada"