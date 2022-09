"Los chicos que trabajaron en la organización de los micros trabajaron muchísimo, es lamentable que hayan llegado con el partido empezado, los policías a caballo le pegaron a los hinchas, terminamos quedando con una mala imagen ante hechos que repudiamos. Que haya pasado lo que pasó con el operativo nos pone muy tristes", dijo Magadán.

En diálogo con Radio FMQ, antes de partir de regreso a Quilmes, el presidente del QAC habló de lo sucedido ayer en torno a los incidentes en el partido frente a Boca y la sanción de APreViDe para el próximo encuentro en el Centenario: "Esta mañana cuando me llamó le expliqué todo esto, el relato de lo que pasó con videos y todo, no es normal un viaje de 23 horas y que hayan entrado 10 y 20 sin poder ver el primer gol de Quilmes. Él no tenía conocimiento de lo previo, pero lamentablemente todo este acontecimiento derivó en esto".



Acerca de los gastos por las roturas en el estadio Malvinas Argentinas y si las autoridades harán responsable o no al QAC, dijo: "La realidad es que no tengo conocimiento, pero estaremos atentos a lo que nos indiquen las autoridades, estaremos a disposición. Esto se agrega a lo diario que es tan exigente en el club, los problemas se centran en lo deportivo y económico y que se agreguen este tipo de problemas no es cómodo. Hay cuestiones que exceden a la organización del club y que la policía tome esa logística deriva en estas cuestiones, que te peguen palazos, que te tiren los vallados, no es lindo".



Asimismo, Magadán, habló de lo que será la toma de determinaciones de cara a la próxima temporada en cuanto a la continuidad o no del cuerpo técnico: "Son decisiones por delante que tenemos, el torneo no terminó aún y tenemos la expectativa de entrar en Copa Argentina mínimamente. Queremos ganar los dos partidos que quedan y esperar los otros resultados. El hecho de no entrar el reducido fue un golpe muy duro. Los partidos ante Almagro y Alvarado fueron golpes para nosotros porque queríamos seguir compitiendo ante el esfuerzo que hicimos para lograrlo. Hay que planificar un 2023 con el objetivo que es el ascenso y que nos tenga lo más preparados posible".