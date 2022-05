En diálogo con Radio FMQ, Mateo Magadan clarificó el tema Hernán Lamberti y contó en qué etapa se encuentra la negociación: "Estuve leyendo las redes y ojalá fuera tan fácil contratar a un jugador como dicen, es un futbolista pretendido por varios clubes. Nosotros no utilizamos el cupo de Calello y ahí surgió una necesidad de suplir el puesto. Iniciamos una negociación que no está terminada, con un montón de cláusulas y condiciones. Si bien de palabra tendríamos todo acordado, no está finalizada la condición contractual en la que aparecen puntos que dilatan la firma", y agregó que "Mañana si se resuelve lo de Platense, estaríamos en condiciones de llegar a la firma el miércoles".

.

.

Luego, se expresó acerca de no haber utilizado el cupo por la lesión de Calello: "No nos arrepentimos, nos encontró en el comienzo del campeonato habiendo hecho un esfuerzo importante desde lo económico. Cualquier dirigente que tenga Quilmes tiene el trabajo de armar un equipo para poder ascender. El tema de Adrián nos agarró en la primera fecha y sabíamos también que en mayo iba a abrir el mercado de pases, pero sostenemos la decisión que tomamos en ese momento. Ahora tenemos la posibilidad de contratar junto con el cuerpo técnico".En tanto que manifestó que con Lamberti "Las condiciones contractuales las tenemos arregladas, el jugador cerraría su firma con Quilmes, pero restan discutir dos o tres situaciones que no creemos que sean trascendentales para no avanzar con la situación. Si hoy tenemos la posibilidad de contratar a Lamberti, es por dos movimientos que hicimos como son las salidas de Enzo Acosta y Martín Perafán. La economía está en el momento más difícil con el avance del concurso de acreedores, que nos hace estar pendientes todos los días de eso"."Las salidas son esas dos, hay algunos intereses y necesidades del club por lo que seguramente haya más movimientos. Quizás no sean solo las llegadas de Glellel y Lamberti, van a ser semanas movidas desde lo futbolístico. Va a depender mucho de las bajas, las incorporaciones van a hacerse en base a eso, no estamos manejando nombres hasta no tener el panorama de las bajas, somos muy responsables con esto", aseguró el vicepresidente del QAC.