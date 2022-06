Tras el entrenamiento de esta mañana en el anexo del Estadio Centenario, Mauro Molina se expresó acerca del momento que vive en el club: " Estoy con un golpe, pero bien, cosas de que chocamos todo el tiempo, pero estoy bien. No me esperaba ser titular, me tomó por sorpresa, el profe me dijo que haga la entrada en calor para entrar, el DT me da la confianza y por suerte hice un gol".



"Tuvimos situaciones, no las supimos aprovechar y tuvimos errores. La verdad que estamos con bronca", añadió el delantero acerca de la derrota en la Isla Maciel.Además, comentó que se siente cómodo participando del juego metros afuera del área: "Me gusta salir a jugar, estoy preparado para eso para participar del juego y por suerte lo hice bien. Vine para aportar al equipo, para ser alternativa o jugar de titular, para lo que me pidan. En el club me siento muy bien, fui de menor a mayor".