Minutos después de la largada, la Jefa comunal expresó: “Estamos en la ribera de Quilmes, dimos inicio a la carrera 10K y correcaminata 4K, en el marco de nuestra celebración por los 356 años del Municipio de Quilmes. Estamos con las familias que vinieron a compartir también este momento. El tiempo nos sigue acompañando, así que muy felices de seguir celebrando y de sumar actividades, como las que tuvimos ayer, culturales, y hoy deportivas, a este aniversario”.



En la misma línea, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, destacó la gran cantidad de actividades programadas para celebrar el nuevo aniversario de la ciudad y la exitosa convocatoria que tuvo cada propuesta: “Estamos muy contentos de continuar con los festejos por el 356º aniversario de la ciudad. Ayer nos acompañaron más de 50.000 personas en el desfile y en el festival de la plaza Aristóbulo del Valle. Hoy son más de 4.000 los vecinos y vecinas que pudieron disfrutar no solo de la carrera, sino también de la hermosa ribera que tenemos en nuestro distrito. Los festejos en materia deportiva van a seguir con la Copa Ciudad Quilmes”.El recorrido de la carrera 10K empezó en avenida Otamendi y Cevallos, siguió por Otamendi hasta Cervantes, de Cervantes hasta la Rotonda de avenida Isidoro Iriarte, de Cervantes hasta la Rotonda de avenida Otamendi, con dos vueltas al circuito, y llegada al punto inicial.La de 4K también empezó en avenida Otamendi y Cevallos, siguió hasta la Rotonda de Otamendi, y, de allí de regreso hasta Cevallos, con una vuelta al circuito.Los primeros puestos de la carrera 10K fueron para Anna Scappini y Gonzalo Férnandez, en las categorías damas y caballeros, respectivamente; los segundos, para Natalia Segura y José Daniel Méndez; y los terceros, para Evelyn Cardozo y Javier Ávalos. Los ganadores y las ganadoras obtuvieron los medallones correspondientes. También recibieron sus distinciones los tres primeros puestos de la general 4K y de las diferentes categorías.Gonzalo Fernández, uno de los que encabezó el podio, contó su experiencia: “Soy atleta del Municipio y lo represento. Estamos en el cumpleaños de nuestra ciudad, así que es una ocasión especial correr hoy acá y, además, ganar la carrera. Obtuve el primer puesto y tengo una sensación de alegría, agradezco el apoyo de mi entrenador y el de todos mis compañeros, amigos y la gente de Quilmes”.Otra corredora, Yael Castro, comentó: “Soy de Capital Federal, corro hace cinco años, me enteré de esta carrera que estaba por el aniversario de Quilmes, así que me dieron muchas ganas de anotarme y vine con parte de mi equipo. Somos una comunidad que cada tanto hacemos carreras en el conurbano, tratando de descubrir y conocer los municipios, así que quedé muy contenta de haber conocido Quilmes más en profundidad”.Los festejos siguen, desde hoy hasta el 17 de septiembre, con las competencias deportivas por la “Copa Ciudad de Quilmes”, que incluyen diferentes disciplinas como fútbol, natación, hockey, básquetbol, tenis, handball, tiro deportivo, ciclismo y rugby. En este marco, se destaca el clásico de fútbol entre Quilmes y Argentino de Quilmes, que se disputará el miércoles 17 de agosto, en el estadio Centenario, desde las 17 (masculino) y las 19 (femenino).Participaron de la jornada los secretarios de Salud, doctor Jonatan Konfino; y de Servicios Públicos, Sebastián García; las secretarias de Mujeres y Diversidades, Bárbara Cocimano; y de Hacienda, María Eva Stoltzing; la subsecretaria de Deportes y Entidades de Bien Público, Martina Bonanata; y el director general de Deportes, Lucas Tundis, entre otros funcionarios y funcionarias presentes.