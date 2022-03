La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el sábado por la tarde la apertura del 140º período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, en la que destacó las obras a futuro, la profunda transformación del municipio y repasó las obras más importantes que se llevaron a cabo en el distrito durante los dos primeros años de su gestión.



“Estamos transformando Quilmes, con más obras y más trabajo que nunca”, afirmó Mendoza durante su discurso al frente de los concejales y concejales quilmeños, en un encuentro que trasladó el recinto del HCD a la sede de la Escuela Educación Técnica Nº 3 “República de Italia”, ubicada en la avenida José A. López (844) Nº 2135, de San Francisco Solano.

A lo largo de su discurso, la Jefa comunal dio detalles de las obras que se desarrollaron en Quilmes durante la primera mitad de su mandato, haciendo hincapié en la obra pública, salud y educación, con las que se mejoró sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, con nuevos asfaltos y bacheos, conexiones de agua potable y cloacas, iluminación LED, optimización de la recolección de residuos y puesta a puntos de las escuelas públicas del distrito para el inicio de clases presenciales; como así también en la que obras que están en ejecución y proyectadas para los próximos meses.“Estamos frente a un desafío enorme, que no será fácil, pero vamos a seguir sentando las bases de la transformación de Quilmes. Por eso, cuando iniciamos este proyecto elegimos el camino de escuchar a la gente, de estar atentos a los problemas. Elegimos el camino de comprometernos a resolver los problemas históricos de Quilmes, y explicar siempre explicar si podemos o no podemos hacerlo y porqué”, señaló la Jefa Comunal.“Asumimos el desafío histórico de dar vuelta el tablero e impulsar a Quilmes para volver a ser lo que nunca debimos dejar de ser: un distrito modelo en el conurbano bonaerense, un distrito del que todos los quilmeños y todas las quilmeñas nos sintamos orgullosas”, agregó la Mandataria local.A su vez, destacó: “Las transformaciones no se dan de un día para el otro. Un Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, tiene que pensar en el largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pensando el municipio que queremos de acá a 20 años. Un Quilmes moderno, inclusivo, sustentable y productivo. Donde los sueños de las familias de Quilmes se puedan cumplir en este lugar”.Entre las que están en ejecución, Mayra resaltó la construcción del Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes; las obras de expansión y mejora de la red de aguas y cloacas; la construcción de viviendas; el cambio de traza en el Acceso Sudeste, vital para la urbanización del barrio Azul; la duplicación de las cámaras de seguridad y el software de última generación que se instaló en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), y los tótems de seguridad.En cuanta a las obras a futuro, la Intendenta resaltó la refacción integral de Guardia del Hospital de San Francisco Solano; el nuevo sector de Pediatría en el Hospital de Quilmes; el proyecto Quilmes TEC, en el que industrias digitales se radicaránen el distrito para estimular la creación de empresas de base tecnológica; la red de 40 kilómetros de ciclovías; la nueva estación de trenes entre las actuales de Quilmes y Ezpeleta, y la refacción y modernización de la estación de Quilmes; y la construcción de dos nuevos pasos bajo nivel en República del Líbano-Castelli y Laprida-Dorrego.Además, cumplir con el compromiso de gestión de cubrir el cien por ciento del distrito con luminarias LED; la edificación de 170 paradas seguras; la instalación del anillo digital; una nueva sede municipal en San Francisco Solano, como así también la construcción de una Ciudad Deportiva y un Instituto de Formación Docente en la citada localidad, y la del Polideportivo Viejo Bueno, en Bernal Oeste.Mayra destacó también la articulación con el Gobierno Nacional y el Provincial, para poder ejecutar cada una de las obras mencionadas, una tarea que contó con una decisión estratégica del Municipio para poder llevarlas adelante durante la gestión.“Somos parte de una generación política que sueña con un país más justo. Que no le interesa ser por ser. Somos parte de una generación que no vino a la política con el afán de pertenecer. Si nos decidimos a gobernar la ciudad que amamos es con un solo objetivo: que nuestros vecinos y vecinas vivan dignamente, que se sientan orgullosos de su barrio, de su lugar y de su gente”, concluyó en su discurso.