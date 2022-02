Miguel Caneo se refirió a su actualidad ya la posibilidad de seguir ligado al fútbol en el futuro. En Radio FMQ, el ídolo cervecero dijo que “ Quilmes forma parte de mi vida” .

Prácticando otros deportes, disfrutando de familia y amigos... así pasa los días Miguel Caneo tras retirarse de la actividad profesional. En diálogo con Radio FMQ, comentó sus actividades: "estoy jugando al golf en la semana y ahora llegué de jugar a la pelota con amigos… yo disfruté más de lo otro, pero está divertido estar en contacto con la pelota. Llevo bastante bien el no ser jugador profesional, estoy disfrutando de la familia, veo mucho fútbol, lo llevo bastante bien".

Luego, aprovechó para marcar que le gustaría seguir ligado a lo futbolístico: "es lo que hice toda mi vida, me apasiona el fútbol, me gusta mucho y ojalá pueda seguir ligado, ahora no estoy haciendo nada, pero ojalá más adelante pueda hacerlo. No me puedo quejar de mi carrera, he disfrutado muchísimo, viví muchas cosas que otros jugadores no tienen la suerte. El balance general es muy bueno, miro para atrás y soy un agradecido por lo que me tocó vivir".



"Quilmes forma parte de mi vida, después de haber estado tantos años en el club se quedó un vínculo de cariño con la gente, soy un agradecido y me encanta pertenecer al mundo Quilmes", añadió el ex enganche.



Asimismo, habló de la identificación con el club: "antes lo podía vivir los fines de semana, ahora que no juego más hay muchos medios de redes sociales o cuando me toca estar en la ciudad de Quilmes, hay hinchas que me gritan en la calle ".

"Entiendo que en un club político como es Quilmes, trae aparejado un montón de cosas, pero a mí me encanta el fútbol y cuando opino trato de hacerlo con respeto. A mí no me van a contar las cosas que pasan en el club, hay cosas que a mí me pueden criticar desde lo futbolístico, pero en cuestiones de negocios con el club no me pueden decir absolutamente nada", expresó Miguel.



Sobre la actualidad del plantel, comentó: "vi el otro día el amistoso, es difícil hablar, cuando recién arranca el equipo necesita del apoyo de la gente. Me gusta que se hayan mantenido varios jugadores, es una idea nueva del técnico y eso lleva tiempo, pero si uno tiene buenos resultados es más fácil".



Por otra parte, manifestó el deseo de realizar un partido despedida, aunque con otra comisión directiva al mando del QAC: "tengo ganas, como no me dejaron los dirigentes despedirme de la gente, tengo ganas después de agosto y ojalá se pueda dar. Yo no haría un partido despedida con la gente que me cerró las puertas del club, si ellos siguen estando en el club haré mi despedida en un campito por ahí".