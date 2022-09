Nicolás Monzón, de 25 años, cursa dos carreras, fue seleccionado entre los 50 mejores estudiantes del mundo y compite por 100.000 dólares por sus logros académicos y emprendimientos, según La Fundación Varkey en alianza con Chegg.org como organizaciones que promueven el premio Global Student Prize 2022.



"No es que me gusta estudiar, me gusta aprender", afirma Nicolás, creador también de Magnetar, una desarrolladora de software. "Sueño con ser científico para mejorar la calidad de vida de las personas", concluye.



Los otros 10 finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2022 son Alesyah Asa, de Malasia; Anagha Rajesh, de la India; Gitanjali Rao, de Estados Unidos; Igor Klymenko, de Ucrania; Kenisha Arora, de Canadá; Lucas Tejedor, de Brasil; Mathias Charles Yabe, de Ghana; Maya Bridgman, de los Emiratos Árabes Unidos; y Nathan Nguyen, de Australia. Se espera que el ganador se anuncie a finales de este mes durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.



Las postulaciones y nominaciones para el Global Student Prize de este año abrieron el jueves 27 de enero y cerraron el domingo 1 de mayo. Los estudiantes son evaluados por sus logros académicos, el impacto en sus compañeros, la forma en que marcan la diferencia en su comunidad y más allá, cómo superan los desafíos, cómo encarnan la creatividad y la innovación, y cómo actúan como ciudadanos globales.