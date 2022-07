“Lo preocupante es que es normal que un compañero esté empujando un carro de 300 kilos. La criminalización es siempre de los pobres, no vemos a los proteccionistas o al Estado en La Rural, en los potreros o en las corridas de caballo, ellos no tienen la necesidad explotar los caballos y hacerlos pelota”, sostuvo el dirigente de la UTEP, Jonatan Castillo, en Radio FMQ.

“Esto se presentó en febrero y el oficialismo no nos había avisado, ayer nos enteramos que se iba a tratar con el oficialismo acompañando. Si la votaban les íbamos a prender fuego la municipalidad y el Concejo porque es una vergüenza. Nosotros vivimos de la changuita, de sacar la basura de las villas donde el Estado no da respuesta, pero después hay persecución y extracción de carros”, indicó.Y agregó: “No digo que está bien o mal, pero estamos pidiendo que sean más considerados en este contexto en que la estamos pasando mal, estamos condicionados por Juntos que hicieron pelota al país y hoy en día se presentan a hacer canchulladas, sabemos quiénes son, no vamos a transar con esta gente”.