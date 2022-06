El defensor de Quilmes Martín Ortega manifestó que se está recuperando de su lesión ligamentaria, pero que ya le descartaron que fuese un problema óseo, lago que lo dejó tranquilo, ya que cuando lo golpearon dejó de tener sensibilidad en el pie.



"tengo los puntos y un poco hinchado de la patada que me dieron. Me reviso Fabio (Sánchez, el kinesiologo), me movió el tobillo y no me duele, no tengo nada, ni siquiera un esguince. fue sólo el golpe que me abrió la pierna", declaró Ortega.



.

A su vez, respecto al momento de la patada, agregó: "Me durmió el nervio tibial, y toda la pierna, que yo no la sentía. Por suerte no fue nada, pensé que me había quebrado porque el golpe lo sentí mucho. La primera vez que me tocaron me tendría que haber tirado".Por otra parte, manifestó: "Necesitábamos ganar, veníamos de cambiar de técnico, las cosas no nos venían saliendo pero por suerte lo que el técnico dijo que hagamos, lo hicimos y eso provoca que empecemos a confiar en nosotros en nosotros mismos".