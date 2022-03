En diálogo con Radio FMQ, Pier Barrios manifestó: "el partido estaba controlado y eso es lo que más nos duele, si ellos hubieran hecho más méritos para empatar nos dolería menos, pero esa jugada sobre el final nos deja el sabor amargo. Duelen esos dos puntos que perdemos".



"Duele por como se dio, dominamos todo el partido, dejamos dos puntos que a la larga van a ser importantes. Estos son rivales que vienen a jugarse la vida, si nosotros éramos más que ellos lo teníamos que demostrar en la cancha, Sacachispas hizo un buen planteo también. Creo que el 1-0 era lo más justo, pero ahora hay que dar vuelta la página y reponernos rápido porque hay otra final el viernes", afirmó el zaguero.

Acerca de la jugada del empate, dijo que "son decisiones constantes que tomamos los jugadores, sobre si salir o no, si cabecear… son segundos que se toman decisiones y el rival tuvo el mérito de patear, pero da bronca porque teníamos que habernos quedado con el triunfo".Por último dijo: "lo venimos haciendo bien, hoy hicimos todo para quedarnos con los tres puntos, lo que se viene haciendo no es malo, da bronca porque veníamos con esa racha de la victoria y es bueno verse entre los de arriba, pero el viernes hay que demostrar que estamos por la buena senda. No hay que olvidarse que no hemos perdido, que sumamos, reponernos rápido y tratar de ganar el viernes".