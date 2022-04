Seis son los partidos en los que Quilmes no conoce lo que es sumar de a tres. Sumado a la seguidilla de empates, la última presentación del conjunto cervecero, frente a Defensores de Belgrano, fue con derrota y demostrando un bajísimo rendimiento.



La semana del plantel no fue con el mejor ánimo, si bien se trabajó de la mejor manera, los resultados adversos preocupan a los futbolistas y cuerpo técnico. Es por eso que Leandro Benítez decidió meter cuatro modificaciones en el once inicial, con tres bajas por lesión (Federico González, Enzo Acosta y David Drocco) y un cambio táctico (sale Iván Erquiaga por Agustín Bindella).

.

La formación inicial que intentará derrotar a Brown de Adrogué será con Matías Budiño; Martín Ortega, Rafaél Barrios, Pier Barrios, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Santiago López García, Kevin López, Emanuel Moreno; Mariano Pavone, Tomás Blanco.Por su parte, el conjunto que dirige técnicamente Pablo Vicó, haría su presentación con el siguiente once: Horacio Ramírez; Leonardo Zaragoza, Ariel Kippes, Emiliano Mayola, Luciano Balbi; Matías Sproat, Matías Sánchez, Julián Giménez, Matías Noble; Mateo Acosta, Elías Contreras.