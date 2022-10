Por Facundo Carlomagno:



La primavera no llega ni llegará para Quilmes. Luego de 35 fechas donde nunca encontró el rumbo, el Cervecero cayó ante uno de los peores equipos de la categoría como lo es Nueva Chicago, que no ganaba hacía 17 partidos.



Pareciera que cualquier rival le hace partido a este Quilmes, un equipo partido y descompensado, que por momentos tiene algún chispazo de mitad de cancha hacia adelante, pero que no tiene ni una pizca de vergüenza para defender de manera correcta y esto, con Coyette a la cabeza, pareciera no cambiar jamás.



Fue un partido malo desde todo punto de vista, sobre todo en la primera parte donde hubo solo dos acciones de riesgo. La única del QAC estuvo en los pies de Colman, tras un rebote de un tiro libre que dio en la barrera.



Por el lado del local, poco y nada, también llegó con un disparo de Charpentier que definió con pifia, pero nada más.



En la segunda mitad se vio la mejor versión en Chicago y la peor en Quilmes. El local

apretó un poco el acelerador ante la blanda defensa del rival de turno y consiguió el premio a los 10, cuando Bustamante capturó un rebote de Glellel para abrir el marcador.



El equipo de Coyette jamás reaccionó, fue una humillación caminando en un pésimo terreno de juego, demostrando la misma actitud que en las 35 fechas anteriores y para colmo sufrió un gol más a los 23 cuando Guerra la paró dentro del área y cruzó un remate imposible para el uno Cervecero.



Los minutos se fueron consumiendo, tan solo quedó tiempo para que a los 49 Pavone descuente de cabeza, pero los horrores de todo el año quedaron en evidencia más que nunca y una nueva derrota dejó a Quilmes con las manos vacías.



Hace dos semanas que el hincha viene tachando los objetivos... ni uno de los propuestos se logró, ni el reducido, ni las semifinales de la Copa Argentina, ni la presencia en la próxima. Es hora de ponerse firme y tomar decisiones.





Formaciones:



Quilmes: Esteban Glellel; Matías Ruiz Díaz, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Iván Colman, Kevin López, Axel Batista; Julián Bonetto, Mariano Pavone, Emanuel Moreno.



Nueva Chicago: Cesar Taborda; Ivo Gutiérrez, Enzo Lettieri, David Achucarro, Rodrigo Ayala; Leonel Álvarez, Leonardo López, José Luis Fernández, Brian Guerra; Paul Charpentier, Franco Bustamante.



Árbitro: Luis Lobo Medina

Goles: Bustamante, Guerra (NC), Pavone (Q)

Estadio: Juan Pasquale