Por Facundo Carlomagno



Un encuentro de anarquía total, casi como en todo el campeonato pero la actuación de Quilmes de esta tarde fue hasta con fortuna para quedarse con un empate que no mereció pero que tuvo a un Glellel inspirado para evitar la derrota.



El primer tiempo arrancó de la mejor manera para el Cervecero porque arrancó ganando desde el vestuario. Aún no había habido aproximaciones a las áreas cuando Colman cambió bien una pelota para Bindella, el zurdo envió un centro que Guzmán interceptó en el camino y le cambió la trayectoria al uno visitante para el 1-0, en contra de su valla.



En lugar de administrar los tiempos y jugar con la desesperación del rival, Almagro comenzó a ganar terreno, peloteó a Quilmes por todos lados, desde el juego aéreo, desde media distancia y hasta dentro del área.



En casi todas las instancias Glellel estuvo formidable. Primero para ahogarle el empate a Conechny y luego a Servetto y a Ferreyra en una doble tapada. Sin embargo no pudo cuando el propio Conechny sacó un remate imposible para empatar a los 37.



El segundo tiempo fue más de lo mismo, el equipo de Coyette decidió jugar golpe por golpe en lugar de corregir los errores. El uno Cervecero continuó siendo figura tapandole más oportunidades a la visita que desbordó y se filtró a gusto y piacere.



Solo tuvo alguna chance de ganar el conjunto local sobre los últimos minutos cuando Moreno erró un cabezazo a centímetros del poste, luego con Pavone punteando la pelota ante la salida del arquero y por último con Molina y un testazo defectuoso cuando tenía el arco a disposición.



En resumidas cuentas, el Cervecero ya tendrá puesta la cabeza en el encuentro del miércoles frente a Boca por Copa Argentina, sin embargo el objetivo de pelear por el ascenso seguramente quedará trunco en los próximos días y la B Nacional será nuevamente el destino del club para la próxima temporada.



Habrá que barajar y dar de nuevo, pero sin dudas que ni este plantel ni el que venga en el futuri puede jugar con una idea donde reina el desorden, donde se desprecia la marca y donde escacean las ideas. Que el fútbol se apiade de nosotros.





Formaciones:



Quilmes: Esteban Glellel; Matías Ruiz Díaz, Federico Tévez, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Santiago López García, Kevin López, Axel Batista; Camilo Machado, Federico González, Iván Colman.



Almagro: Emilio González; Leonardo Ferreyra, Mauricio Guzmán, Sebastián Valdez, Nicolás Dematei; Walter Rueda, Agustín Bolivar, Tomás Conechny, Enzo Fernández; Nicolás Servetto, Federico Boasso.



Árbitro: Pablo Giménez

Goles: Guzmán (en contra) (Q); Conechny (A)

Estadio: Centenario